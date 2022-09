FC Nantes, LOSC, Rennes - Mercato : le dossier Sanson refait surface, destination surprise en vue !

Un gros gâchis. Parti de l’Olympique de Marseille à Aston Villa fin janvier 2021, Morgan Sanson (28 ans) pensait bien s’y imposer pour sa première expérience à l’étranger. Las, un départ semble aujourd’hui plus proche que jamais.

Concurrencé dans l’entrejeu des Villains, notamment par son ancien coéquipier marseillais Boubacar Kamara, Sanson a été approché en Ligue 1 au printemps dernier (FC Nantes, LOSC et Stade Rennais) mais se dirige plutôt vers la Turquie !

« Morgan Sanson attiré par les sirènes de la Turquie, assure le journaliste belge Sacha Tavolieri. Malgré son deal avorté de dernière minute avec l’Espanyol (problème TMS), l'ex joueur de l’OM pourrait trouver son bonheur à Galatasaray, intéressé par lui en prêt ! »

