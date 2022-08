FC Nantes, LOSC, SRFC : un nouveau courtisan en L1 arriverait pour Blas !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Il s'est une fois encore illustré hier soir, sur le terrain de l'OM. En égalisant pour le FC Nantes sur pénalty. Lui, c'est Ludovic Blas qui, comme vous le savez, est au jouer du mercato nantais avec l'intérêt prononcé du LOSC depuis des semaines. Antoine Kombouaré, son entraîneur, ne veut pas entendre parler d'un départ. Et Waldemar Kita, pour le moment, ne semble pas ouvrir la porte. Selon les informations de Footmercato, un nouveau courtisan se serait positionné dans le dossier : le Stade Rennais ! Et toujours selon le média, le milieu de terrain nantais ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre le SRFC. Le dossier Blas est donc loin d'être terminé !

Pour résumer Alors que son nom revient avec insistance du côté du LOSC depuis des semaines, Ludovic Blas est toujours au FC Nantes. Avec un entraîneur, Antoine Kombouaré, qui ne veut pas entendre parler de son départ. Un nouveau courtisans en L1 arriverait.

Benjamin Danet

Rédacteur

