FC Nantes, LOSC, Stade Rennais - Mercato : gros coup de frein pour Ludovic Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ludovic Blas fait partie des joueurs les plus convoités au FC Nantes. À l'instar de Randal Kolo Muani, le milieu offensif sort d’une saison brillante chez les Canaris et a forcément attiré le regard des courtisans.

Hier, on a ainsi appris que le LOSC, le Stade Rennais et le RB Leipzig ciblaient l'ancien joueur de l’En Avant de Guingamp. David Phelippeau, de 20 Minutes, a ajouté que le FC Nantes « réclamerait au moins 12 millions d'euros... pour Blas » quand le compte MSV Foot croit savoir que, pour l'heure, le RB Leipzig se montre le plus entreprenant...

Mohamed Toubache-Ter, de son côté, l’affirme haut et fort : « Lille n’a formulé aucun intérêt et n’en formulera aucun pour le moment pour un joueur offensif actuellement à Nantes ! » Et Phelippeau de conclure : « Je maintiens ce que j’ai écrit Lille : surveille de près Blas… mais effectivement aucune offre faite (pour l’instant)… je n’ai écrit rien d’autre. » En un mot : un nouveau feuilleton à rallonge s'annonce cet été au FC Nantes.

Lille n’a formulé aucun intérêt & n’en formulera aucun pr le moment pour un joueur offensif, actuellement à Nantes !! #LOSC #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 19, 2021