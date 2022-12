FC Nantes : Ludovic Blas revient sur son Mercato et son transfert avorté au LOSC

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Lors du dernier mercato estival, l'homme fort du FC Nantes, Ludovic Blas, avait l'opportunité de quitter les Canaris puisque le LOSC faisait de lui une piste bien concrète. Un temps d'accord avec Lille pour un tel transfert, le milieu offensif a finalement choisi de rester à Nantes. Dans une interview donnée à Ouest-France, il est revenu sur son été mouvementé.

« C’est parti dans tous les sens et je me suis retrouvé dos au mur »

« Je ne m’attendais pas à vivre ça. C’était une première pour moi. C’est difficile à vivre parce que je me suis retrouvé au cœur de discussions dans lesquelles je ne devais pas me retrouver », a expliqué Ludovic Blas au quotidien. « Pendant un mercato, il est logique que des équipes s’intéressent à des joueurs mais on ne doit pas se retrouver directement mêlé à ces sujets-là ».

« Ça doit discuter entre clubs et quand tout est réglé, on me présente le dossier pour que je me décide. Là, c’est parti dans tous les sens et je me suis retrouvé dos au mur. Ce fut aussi un peu compliqué dans le vestiaire (…). Si j’avais absolument voulu quitter Nantes, je ne serai pas allé à l’entraînement, comme d’autres le font. Ce n’est pas dans mon éducation. J’avais donc un choix à faire assez vite ».