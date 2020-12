FC Nantes : Mediapro, formation, perquisitions, transferts... Kita vide son sac !

Comment Kita a-t-il réagi à la claque contre le RC Strasbourg ?

« Mal ! Je n’ai rien dit aux joueurs. Ce n’était pas le moment. Le problème, c’est qu’aujourd’hui il est difficile de gérer tout ce monde-là. En plus, plein de facteurs s’ajoutent, la crise sanitaire, économique…. La fin de Mediapro ? On ne peut pas ne pas être inquiet. C’est normal. Les choses vont changer. On va voir comment mais faisons confiance à la Ligue et son président. »

Pourquoi le FC Nantes a-t-il subi des perquisitions à la Jonelière ?

« C’est tout à fait normal ! Ils voulaient vérifier les contrats des joueurs, avec quel agent on travaille, si les choses sont bien faites. Mais dans tous les clubs, c’est comme ça. Ils font leur travail, il n’y a rien à dire. Mais de là en faire toute une histoire… »

Le centre de formation va-t-il être remodelé ?

« C’est du fantasme, des provocations pour me mettre en difficulté mais c’est n’importe quoi... Concernant un rendez-vous pour le futur centre d’entraînement ? Oui, bientôt. Moi, je suis toujours positif, maintenant, à eux de me convaincre. Mais je vois mal comment on peut faire puisque le centre, vu certaines homologations, manque de place. Il ne faut pas croire que je souhaite partir. Mon souhait, c’est agrandir l’outil de travail (...) Je suis serein, décontract. Quand vous pensez faire bien, il n’y a pas de raison de s’alarmer. D’une certaine façon, on veut ma peau. Mais je veux bien qu’ils puissent l’avoir, ce n’est pas un problème mais que ces gens-là assument après ! Qu’ils assument… »