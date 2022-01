FC Nantes - Mercato : l'ombre de Mogi Bayat plane sur l'avenir de Ludovic Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Même s'il est beaucoup moins fringuant qu'à la fin de l'été et durant l'automne, Ludovic Blas réalise une belle saison avec le FC Nantes puisqu'il affiche 7 buts et 1 passe décisive en 19 matches de Ligue 1. A 24 ans, l'ancien Guingampais donne enfin sa pleine mesure et, forcément, cela attire le regard des recruteurs de l'étranger. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, deux clubs anglais seraient prêts à l'accueillir.

Deux clubs, Newcastle et Watford, qui pourrissent la vie de l'OM actuellement puisque le premier lorgne un Boubacar Kamara qui refuse de prolonger et pourrait partir gratuitement en juin alors que le second a fait condamner les Phocéens par la FIFA à un an sans recrutement. Watford, c'est aussi un club où Mogi Bayat a ses entrées puisqu'il a réussi à y faire transférer Imran Louza l'été dernier. Si rejoindre l'équipe londonienne ne constitue par un challenge des plus intéressants, en revanche, le projet de Newcastle, désormais soutenu par un puissant fonds saoudien, pourrait convaincre Ludovic Blas, dont la cote est estimée à 16 M€ par Transfermarkt.

🎯Newcastle United and Watford are interested in Nantes' 24-year-old French winger Ludovic Blas.#NUFC #WatfordFC pic.twitter.com/lq9QwP0lH4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 15, 2022