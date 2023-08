FC Nantes - Mercato : 2 recrues avant dimanche et un scénario à la Mbappé qui se dessine

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

France Bleu a fait un point sur le recrutement du FC Nantes, qui se limite pour le moment à la levée de l'option d'achat de Mostafa Mohamed et aux recrutements de Lamine Diack et Ronaël Pierre-Gabriel. Et ce alors que le championnat reprend la semaine prochaine. Mais, bonne nouvelle pour les supporters des Canaris, deux nouveaux renforts devraient être officialisés d'ici dimanche !

Petrovic, c'est avant ce soir ou dans six mois

France Bleu assure que les dossiers Chidozie Awaziem (Boavista) et Douglas Agusto (PAOK) sont bien avancés. Le défenseur central nigérian s'est déjà mis d'accord sur un contrat de quatre ans alors qu'un chèque de 5 M€ devrait être proposé au club grec pour son milieu brésilien. Après cela, le club travaillera sur le remplacement d'Alban Lafont, qui est désireux de changer d'air, mais aussi sur le recrutement d'un attaquant et d'un milieu offensif. Pour le poste de gardien, ce ne devrait pas être le Serbe Djordje Petrovic, qui évolue au New England Revolution. En effet, le marché des transferts américain ferme ses portes à ce soir minuit. Comme pour le PSG avec Kylian Mbappé, le temps est donc compté pour les Canaris...

