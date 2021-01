FC Nantes - Mercato : 2 rivaux de L1 prêts à sauter sur une affaire en or ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Il ne s'agit pas d'un dossier urgent à régler d'ici la fin du marché hivernal la semaine prochaine. Et pour cause, le cas Batista Mendy a été réglé depuis longtemps au FC Nantes. Le jeune défenseur de 21 ans a refusé de prolonger avec son club formateur et partira donc libre en juin. Un coup dur pour les Canaris, qui ont en outre décidé de se passer des services du joueur jusqu'à la fin de la saison…

Même s'il n'est pas exposé médiatiquement, Batista Mendy bénéficie tout de même de contacts, et pas des moindres ! Selon France Football, deux clubs de Ligue 1 seraient intéressés par ses services : le SCO d'Angers et le Stade Brestois. L'hebdomadaire précise que ce sont les Bretons qui sont les plus avancés dans les discussions et qui se montreraient les plus insistants.