FC Nantes - Mercato : 3 incendies éteints par Domenech cet hiver ?

Raymond Domenech ne peut plus se cacher derrière l’excuse de son invincibilité. Après trois nuls, le successeur de Christian Gourcuff et Patrick Collot a connu sa première défaite au FC Nantes dimanche à Metz (0-2).

Au-delà du résultat brut, le contenu de la prestation d’ensemble des Canaris est inquiétant. Même l’ancien sélectionneur des Bleus l’a reconnu en conférence de presse, sans évoquer la dernière ligne droite du mercato hivernal. Pourtant, le sujet en serait un en interne.

Un 5, un 6 et un 9 pour contenter Domenech ?

Il serait même animé entre Domenech et Waldemar Kita, à en croire Emmanuel Merceron et confirmé depuis par David Phelippeau. « À une semaine de la fin du mercato, Kita et RD pas toujours d'accord sur tous les dossiers, a-t-il déjà expliqué. Quelques départs possibles d'ici une semaine. Pas trop d'info sur les arrivées pour ma part, mais panic buy probable en fonction des départs. » Relancé pour en dire un peu plus sur le sujet, l’insider a laissé entendre que trois dossiers seraient priorisés d’ici à fin janvier en cas de départs : un défenseur central, un milieu défensif et un avant-centre.