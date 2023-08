FC Nantes - Mercato : 5 recrues encore attendues à Nantes, 3 dossiers en bonne voie !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes n’a plus de temps à perdre. Après avoir ronronné en début de mercato, les Canaris doivent passer la vitesse supérieure pour se renforcer afin de compenser les départs majeurs de l’été : Andy Delort (Umm Salal), Andrei Girotto (Al Taawoun) et Ludovic Blas (Stade Rennais). Selon L’Équipe, le FC Nantes cherche, dans l’idéal, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu offensif, un ailier et un attaquant. Le tout sans boucher l’horizon des jeunes les plus avancés (Appuah, Meupiyou, Diaz, Zézé) et avec en tête les interrogations encore non levées : Moussa Sissoko, Moses Simon et Alban Lafont vont-ils trouver une porte de sortie ?

3 dossiers en bonne voie

Le quotidien sportif croit savoir que le FC Nantes devrait avoir conclu plusieurs des dossiers en cours d’ici au coup d’envoi du championnat, contre Toulouse, à la mi-août. Yunus Akgün (Galatasaray, 23 ans), Douglas Augusto (PAOK, 26 ans) et Chidozie Awaziem (Boavista, 26 ans) sont cités avec optimisme.

🗞️ La une du journal L’Équipe du vendredi 4 août 2023 pic.twitter.com/jRZiMjFEhl — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2023

Podcast Men's Up Life