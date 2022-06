FC Nantes - Mercato : à la lutte avec le Stade Rennais pour un milieu brésilien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Jusqu'au XXIe siècle, quand le FC Nantes et le Stade Rennais se battaient pour un joueur, ce sont les Canaris qui l'emportaient. Question de prestige. Mais depuis le début du nouveau siècle, la donne a changé. Les Rouge et Noir emportent plus souvent le morceau. Question de stabilité. Mais pour cet été, pour la première fois depuis très longtemps, le rapport de force est équilibré. Les deux clubs disputeront l'Europa League en 2022-23 et espéreront une place dans le premier tiers du classement de Ligue 1.

Du coup, difficile de savoir qui parviendra à ses fins concernant la piste Flavio. Foot Mercato assure que le milieu défensif brésilien de 26 ans, qui est sous contrat à Trabzonspor mais a joué à Giresunspor en prêt la saison passée, est suivi par le Stade Rennais, le FC Nantes, un autre club de L1 dont l'identité n'a pas filtré ainsi que des formations italiennes. FM explique qu'aucune offre n'a encore été formulée mais que Canaris et Rouge et Noir sont en contacts avec son agent. Sa cote est estimée à 2 M€ par Transfermarkt.

Pour résumer Le FC Nantes, le Stade Rennais et un troisième club de L1 dont l'identité n'a pas filtré lorgneraient le milieu défensif brésilien Flavio (26 ans), qui évolue à Trabzonspor, en Turquie, mais a passé la dernière saison en prêt à Giresunspor. Des équipes italiennes le suivent également.

Raphaël Nouet

Rédacteur