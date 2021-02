FC Nantes – Mercato : à peine parti, Mehdi Abeid réalise un double exploit avec son nouveau club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Quelques jours avant la clôture du Mercato estival, Mehdi Abeid a choisi de quitter le FC Nantes pour relever un nouveau challenge. Le milieu de terrain algérien s'est engagé avec le club d'Al-Nasr, en Arabie Saoudite. Un départ douloureux pour Raymond Domenech qui a perdu un joueur fiable au milieu de terrain.

D'ailleurs, Mehdi Abeid n'a pas mis longtemps à se distinguer avec son nouveau club. Pour sa première apparition avec Al-Nasr lors d'un match de championnat des Emirats face à Khor Fakkan Club, l'ancien milieu de terrain nantais a inscrit un but d'une magnifique frappe du pied gauche à vingt mètres.

Quel but de Mehdi Abeid pour sa 1ère apparition avec Al-Nasr ! 💥



Un but splendide... au bout du temps additionnel !

Non seulement Abeid est sorti de son registre habituel de récupérateur pour inscrire ce but fantastique. Mais en prime l'ancien Canari l'a inscrit dans les derniers instants du temps additionnel ! Un double exploit qui signe brillamment son arrivée dans son nouveau club. Et qui ne peut que donner des regrets aux Canaris.