FC Nantes – Mercato : Abdoulaye Touré entretient le doute sur son avenir

Présent en conférence de presse à deux jours de son match de reprise dimanche face à l'AS Monaco, Abdoulaye Touré est revenu sur son dernier mois agité au FC Nantes. Touché par la Covid-19, le milieu de 26 ans a connu une période compliquée entre la deuxième quinzaine du mois d'août et la trêve internationale.

Sa Covid, une période difficile à vivre

« J'ai eu une grosse semaine pour me préparer et les sensations sont bonnes, j'espère que ça se confirmera dimanche », a glissé l'intéressé, qui a vécu sa mise à l'écart non sans difficulté : « Cela a été un chamboulement. Du jour au lendemain, on se retrouve à l'isolement. On n'a plus le droit de venir s'entraîner, de voir ses coéquipiers (…) On s'entraîne pour le match. Le fait d'avoir été isolé pendant trois semaines, on ressent un manque. J'ai hâte de rejouer ».

Aspirant à « faire mieux que la saison précédente, que ce soit au niveau collectif et individuel », l'ancien capitaine désigné des Canaris reconnaît avoir quelques doutes sur sa continuité sur les bords de l'Erdre : « Est-ce que le 6 octobre je serais en jaune ? Le 5 je le serais. Le 6, je ne sais pas... », a-t-il glissé d'un sourire.