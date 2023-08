FC Nantes - Mercato : Abline (Stade Rennais) a commis un premier impair chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Matthis Abline débarque pour au moins une saison au FC Nantes. L’attaquant du Stade Rennais sort déjà de deux prêts réussis au Havre et à l’AJ Auxerre et portera le numéro 39. Les Canaris ont d’ailleurs confirmé que cette arrivée était bien assortie d’une option d’achat. Si le montant n’est pas dévoilé, on parle de 6 M€.

« ‘Fier d'être Nantais’ Comment ça ? »

À peine présenté sur Twitter, avec le maillot du FC Nantes, Abline s’est fendu d’une boulette qui a fait beaucoup parler ce week-end. « ‘Fier d'être Nantais’. Comment ça ? Il est au courant que c'est un prêt ? Pas très malin ça... », a ainsi résumé le journaliste de France Bleu Armorique François Rauzy sur Twitter. Mohamed Toubache-Ter a également ajouté son grain de sel critique...

