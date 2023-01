FC Nantes - Mercato : accord pour Delort, attendu contre l’OM !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le feuilleton Andy Delort serait tout proche de prendre fin. « La direction du FC Nantes est prête à accueillir Andy Delort, explique Ouest France. Accord trouvé entre Nantes et Nice (prêt avec option d'achat obligatoire en fin de saison et 2 ans derrière). Accord trouvé entre joueur et FCN. Objectif : Delort dans le groupe pour FC Nantes-OM. »

Si l’information de David Phelippeau se vérifie, cela pourrait aussi dire que l’OGC Nice aurait trouvé le remplaçant de Delort sur la Côte d’Azur. Ce matin, L’Équipe parle d’une offre des Aiglons revue à la hausse pour Terem Moffi, autour de 30 millions d’euros.

« Rien de nouveau dans le dossier Delort, coupe Mohamed Toubache-Ter. Delort est ok avec Nantes depuis des lustres. Nantes et Nice sont ok sur le prêt avec OA obligatoire et la durée du contrat, 2 ans et demi. Bref, rien de nouveau. Le joueur attend le ok de Nice et espère une issue favorable, ce week-end. »