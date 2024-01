FC Nantes – Mercato : accord trouvé pour le départ de Marquinhos !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

S’il était plutôt satisfait de Marquinhos au point de le faire passer devant Adson pour sa hiérarchie, Jocelyn Gourvennec a totalement changé d’avis concernant le Brésilien prêté par Arsenal. La raison ? La convocation du Gunner pour participer au tournoi de qualifications aux JO de Paris fin janvier – début février.

Retour à Arsenal pour Marquinhos

« Le joueur est en prêt, il appartient à un autre club, il est déjà parti un mois en octobre et il est revenu blessé. Maintenant, il veut aller faire un deuxième tournoi préparatoire aux JO. On le comprend aisément, mais ça se bouscule avec nos impératifs. On a besoin de joueurs à 200 % pour la deuxième partie de saison. Si on l’empêche de partir, on le perd. En l’autorisant à partir, on le perd quand même. Il y a une situation qui est merdique et, donc, on s’adapte. On ne peut pas être ici et là-bas », a notamment lâché le technicien en conférence de presse la semaine passée.

D’après Ouest-France et Presse-Océan, le cas Marquinhos ne sera bientôt plus un souci chez les Canaris puisqu’Arsenal aurait accepté de le reprendre. Le retour de l’ailier auriverde serait même déjà ficelé bien que les papiers « ne sont pas encore signés ». Avec Ronaël Pierre-Gabriel, il s’agit du seul départ déjà acté. En attendant ceux de Fabien Centonze (FC Lorient), Adson et Jaouen Hadjam, pour qui ça ne se bouscule pas autant au portillon que les rumeurs le laissaient entendre…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life