FC Nantes – Mercato : Alban Lafont a tranché pour son avenir

Prêté depuis deux ans par la Fiorentina au FC Nantes, Alban Lafont (22 ans) n'ira pas au delà de cette saison avec les Canaris. Si, jusqu'à présent, il ne fermait pas la porte au FCN malgré sa volonté publiquement affirmée de jouer dans un club disputant la Coupe d'Europe, le portier de l'équipe de France Espoirs a désormais la certitude qu'il ne continuera pas sur les bords de l'Erdre.

Lafont veut partir, le FCN réfléchit à l'acheter

Comme le rapporte RMC Sport ce jeudi, Alban Lafont a fait savoir à ses dirigeants sa volonté de quitter le FC Nantes en fin de saison. Disposant d'une option d'achat à 7 M€ pour racheter les trois dernières années de contrat de leur gardien, les dirigeants nantais n'ont toujours pas pris de décision concernant la levée ou non de cette possibilité. Cela dépendra sans doute du marché et des possibilités de plus-values financières.

Prêt à tourner la page nantaise, Alban Lafont et son entourage aspirent désormais à régler la question de l'avenir rapidement pour pouvoir se concentrer à 100% sur l'objectif du maintien avec le FCN. Ces derniers jours, les discussions se seraient intensifiées entre les avocats de Lafont, son père et des gros clubs français et européens. Le dossier pourrait être réglé dès le mois d'avril.