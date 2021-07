FC Nantes – Mercato : Alban Lafont envoie un message à son nouveau rival

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le FC Nantes ne réalisera probablement pas un très gros Mercato cet été (car pour l'heure interdit de recrutement à titre onéreux par la DNCG), les Canaris ont déjà entériné deux arrivées avec le prêt de Wylan Cyprien (Parme) et celle de Rémy Descamps (Charleroi) dans les buts.

Dans les colonnes de Presse Océan, Alban Lafont a été interrogé sur ses arrivées. Il est emballé par le choix du milieu de terrain passé par Lens et Nice : « On est très content qu’il soit là. Il a de l’expérience. On attend de lui qu’il montre ce qu’il sait faire et qu’il nous apporte de la stabilité. On sait qu’il sera important. On compte sur lui ».

« Si je suis nul, je vais être sur le banc »

Concernant Rémy Descamps, qui a ouvertement fait savoir qu'il briguait sa place de numéro 1, Alban Lafont s'est voulu très corporate et bon esprit :« Ça se passe très bien. C’est un très bon gardien. Ça met une bonne concurrence donc c’est très bien pour la suite. Est-ce que ma place de numéro 1 est acquise ? Non, je ne peux pas le dire. Si je suis nul, je vais être sur le banc. C’est à moi de montrer ce que je sais faire, de montrer que je suis le n°1. »