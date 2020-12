FC Nantes – Mercato : la preuve qu'Alban Lafont prépare déjà sa sortie ?

En fin de prêt dans quelques mois, Alban Lafont (22 ans) devrait connaître des mois très agités prochainement. Lié à la Fiorentina jusqu'en juin 2024, l'international Espoirs tricolore ne verra sans doute pas son option d'achat fixée à 7 M€ être levé par ses dirigeants, la crise économique et sanitaire étant passée par là.

Le clan Lafont enrole deux nouveaux représentants

Comme il l'a reconnu hier en conférence, Lafont est dans le flou sur son avenir : « Je ne sais pas encore ce qui va se passer. On discutera avec la direction du FC Nantes et les personnes qui s’occupent de moi en temps voulu. Là, je me concentre sur le terrain et sur le jeu. L’Italie ? Ça reste une option puisque j’appartiens encore à La Fiorentina. Mais ce n’est pas un objectif. Il faudra trouver le club idéal pour continuer de grandir ».

Comme nous vous le révélions, Alban Lafont ne souhaite pas retourner à la Fiorentina et il cherche un club à même de lui offrir l'Europe, n'excluant pas de rester au FCN si le club le lui permet. Ouest-France assure de son côté que la petite PME familiale, emmenée par le père d'Alban Lafont et qui gérait jusqu'à présent la carrière du gardien de but, s'est agrandie. Avocats du sport associés et mandataires sportifs, Jean-Baptiste Ginies et Loïc Alvarez ont intégré depuis novembre le cercle pour défendre aux mieux les intérêts du clan Lafont. Bien évidemment le tout sous le contrôle (et la bénédiction) du père, qui n'a pas souhaité s'attacher les services des agents qui le draguaient.