FC Nantes - Mercato : Alban Lafont sort de sa réserve sur son avenir

Il y a quelques jours, sur notre site Butfootballclub, nous vous faisions part des envies d'Alain Lafont quant à son avenir. Et il était clair que le gardien du FC Nantes, prêté on vous le rappelle par le club italien de la Fiorentina, s'imaginait bien rester en France au cours des prochaines saisons.

Depuis, le portier ne s'était pas exprimé à ce sujet. Ce qu'il a fait ce jour au travers d'un échange avec des supporters sur Instagram. "Mon avenir ? Je me sens très bien à Nantes. Mais, malheureusement la balle n'est pas vraiment dans mon camp. Cela va dépendre du club et du projet sportif à long terme. Après, je suis revenu en France parce que j'avais envie de retrouver mon football et de reprendre la confiance. En Italie, j'ai fait une saison pleine mais cela ne s'est pas très bien passé sur le plan collectif."