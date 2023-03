FC Nantes - Mercato : Andrei Girotto prêt à prolonger avec les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Présent en conférence de presse avant le match FC Nantes – OGC Nice, Andrei Girotto a été interrogé sur son avenir. Le Brésilien, passé du milieu de terrain à la défense sous Christian Gourcuff et désormais bien implanté de l'axe central, refuse encore de se projeter au delà de cette saison.

Girotto attend du neuf pour une prolongation

« Là j’ai encore un an de contrat, on verra par la suite mais je ne sais pas encore ce qui va se passer », a confié l'ancien joueur de Chapecoence, qui n'est pas catégorique sur le fait que le FC Nantes sera le dernier club européen de sa carrière avant un retour au Brésil pour boucler la boucle.

« On verra si je continue ou si je trouve un autre club à mes 32 ans (son âge en juin 2024, ndlr). Aujourd’hui, il n’y a pas de discussion (pour une prolongation), j’attends la suite J’ai encore envie de jouer plus d’un an en Europe, mais mon contrat se termine en 2024. Ça peut donc être ailleurs, comme ici (...) Mes filles commencent à comprendre le français, j’espère que bientôt elles pourront le parler », a poursuivi l'intéressé qui se plait en France.

«