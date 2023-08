FC Nantes – Mercato : après Augusto, Marquinhos et Awaziem, Aristouy fixe une dernière priorité !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes va voir débarquer Douglas Augusto (milieu défensif du PAOK) jeudi et Marquinhos (ailier d'Arsenal) vendredi et que ce n'est plus qu'une question de jours avant que Chidozie Awaziem (défenseur du Boavista) ne revienne sur les bords de l'Erdre, le Mercato des Canaris n'en sera pas fini pour autant.

Aristouy veut encore un Ganago bis !

En effet, l'arrivée de Marquinhos étant pour combler le vide laissé par le départ de Ludovic Blas dans le couloir, Pierre Aristouy attendrait toujours la signature d'un attaquant axial supplémentaire selon Ouest-France. Le profil ? Un joueur proche d'Ignatius Ganago avec des qualités de vitesse et une capacité à prendre la profondeur.

Pour l'instant, aucune piste ne se dégage pour ce poste, le dossier du congolais Meschack Elia (Young Boys de Berne, 26 ans) ayant été refermé la semaine dernière par la direction.

