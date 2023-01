FC Nantes - Mercato : après Delort, deux autres recrues présentées en milieu de semaine !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes n’a pas l’intention de faire de la figuration sur ce mercato hivernal. Alors qu’Andy Delort est toujours ciblé, et que l’optimisme reste de mise, l’état-major de la Maison Jaune attend deux nouvelles recrues.

Podcast Men's Up Life

C'est réglé pour Hadjam et Mollet

« Pour ceux qui me demandent, c'est bien réglé pour Hadjam et Mollet. Ils vont être présentés milieu de semaine », a clarifié l’insider Emmanuel Merceron hier soir sur son compte Twitter. Le latéral gauche et le milieu offensif sont deux profils validés par Antoine Kombouaré himself.

Pour ceux qui me demandent, c'est bien réglé pour Hadjam et Mollet. Ils vont être présentés milieu de semaine. #FCNantes — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 16, 2023

Pour résumer Alors qu’Andy Delort est toujours ciblé par le FC Nantes, et que l’optimisme reste de rigueur, l’état-major de la Maison Jaune attend deux nouvelles recrues sur ce mercato hivernal. Pas plus tard qu'en milieu de semaine !

Bastien Aubert

Rédacteur