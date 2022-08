FC Nantes - Mercato : après la victoire sur le TFC, Kombouaré remet un coup de pression aux Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il ne lâchera rien jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à jeudi prochain, jour de la fermeture du mercato estival. Après quoi, les supporters et surtout la direction du FC Nantes peuvent s'attendre au pire. Car Antoine Kombouaré continue de réclamer des renforts à sa direction. En conférence de presse vendredi, il avait expliqué combien il n'était pas en phase avec les Kita père et fils, notamment sur le timing du recrutement. Le propriétaire et le DG de la Maison Jaune préfèrent attendre le dernier moment alors que le Kanak aurait voulu avoir ses recrues au plus vite.

Ce dimanche, après le succès sur Toulouse (3-1) et bien que Ludovic Blas soit finalement parti pour rester en Loire-Atlantique toute la saison, AK a une nouvelle fois mis la pression à ses dirigeants : "Il nous reste quatre jours pour recruter quatre joueurs, chose qu'on n'a pas été capable de faire en deux mois...". Un constat fataliste, résigné. Qui pourrait avoir de graves répercussions si jamais les souhaits de Kombouaré ne sont pas assouvis d'ici jeudi...