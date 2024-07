FC Nantes Mercato : après le couac Krastev, un ailier prometteur déniché en Angleterre ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes peine à démarrer son mercato estival. Suspendus comme beaucoup d’autres clubs de Ligue 1 à la décision des droits TV, qui pourrait survenir ce vendredi, les Canaris attendent le feu vert pour être certains de pouvoir recruter avec des moyens honorables cet été. En ce sens, une piste serait creusée en Angleterre : Sorba Thomas.

Selon le site britannique The 72, le FC Nantes s’est rapproché de l’ailier droit d’Huddersfield pour un transfert autour d’1,2 million d’euros. Si une opportunité en Angleterre pourrait encore voir le jour, le joueur de 25 ans ne serait pas contre l’idée de tenter sa chance à l’étranger, et donc en France.

Thomas a des stats

La saison dernière, Thomas a compilé 4 buts et 9 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. L’intéressé, qui a joué le plus souvent dans le couloir gauche, peut aussi évoluer en pointe et un cran plus bas au milieu de terrain. Depuis son arrivée de Blackburn, en 2023, il a marqué 7 buts et distillé 31 passes décisives en faveur des Terriers. Sous contrat jusqu'en 2026, sa cote est de 4,2 million d'euros sur Transfermarkt.

