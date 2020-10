FC Nantes – Mercato : après son transfert raté, Lincoln flambe de nouveau avec Flamengo

Avant que Randal Kolo-Muani ne s'affirme comme une belle surprise du début de saison au FC Nantes, les Canaris espéraient la venue d'un buteur. Et la priorité a longtemps été claire avec l'attaquant brésilien de Flamengo, Lincoln.

Après des semaines de négociations, et la concurrence de poids lourds comme le City Football Group et Mouscron, sous l'entremise d'un certain Luis Campos, le FC Nantes a finalement abandonné ce dossier, notamment en raison des exigences de Flamengo, finalement résolu à ne céder son joueur que via un transfert onéreux.

Lincoln encore buteur cette nuit

Mais nul doute que le club brésilien ne doit pas regretter son choix aujourd'hui. Car Lincoln a retrouvé une grande importance dans l'attaque du club brésilien. Sur ses trois derniers matchs, l'attaquant reste sur deux buts et une passe décisive. Et son bilan de trois buts sur les trois dernières titularisations parle pour lui.

La nuit dernière, Lincoln a activement participé au succès de Flamengo lors d'un match capital de Copa Libertadores face à Junior (3-1) avec un but. De quoi conforter son club de l'avoir conservé... et donner quelques regrets au FC Nantes ?