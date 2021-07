FC Nantes - Mercato : après un couac, Lafont émet un bémol sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alban Lafont (22 ans) a pris de l’épaisseur au FC Nantes. Titulaire indéboulonnable et même capitaine sous Antoine Kombouaré, le gardien des Espoirs a activement participé au maintien des Canaris en Ligue 1. Ses performances auraient pu lui suffire pour faire partie de l’équipe de France aux JO de Tokyo mais Sylvain Ripoll en a décidé autrement en choisissant seulement Randal Kolo Muani au FC Nantes.

« C’est plus de l’incompréhension parce que je n’ai pas eu de coup de fil de la part du coach, a-t-il regretté dans un entretien à Ouest-France. C’est ça qui m’a un peu perturbé. Mais c’est un choix. C’est comme ça, il faut passer au-dessus. Je leur souhaite le meilleur, j’espère qu’ils gagneront. C’est ça qui m’a perturbé, ce qui était un peu dérangeant mais c’est comme ça. »

Malgré ce couac, Lafont avoue être vite passé à autre chose même s'il n’est pas encore sûr à 100% de rester au FC Nantes après le mercato. « Je suis en pleine préparation avec Nantes, poursuit le gardien des Canaris. J’ai d’autres objectifs qui arrivent donc il faut que je me donne à 100 % pour commencer la saison le plus fort possible. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer… »

44 Presse-Océan - « Ça m’a un peu perturbé » https://t.co/N3g3tinRb5 — Presse Océan (@presseocean) July 10, 2021