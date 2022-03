FC Nantes - Mercato : après un Vert, l'Olympiakos lorgne un Canari

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Hier en début de soirée, le journaliste de RMC David Phelippeau a fait le point sur les négociations pour des prolongations au FC Nantes. Si le jeune Quentin Merlin a paraphé un nouveau bail de deux ans et si les discussions avec le milieu espagnol Pedro Chirivella avancent dans le bon sens, c'est loin d'être le cas avec le défenseur brésilien Andrei Girotto. Et pour cause...

Selon le compte Twitter MSV Foot assure que le joueur de 30 ans, encore sous contrat jusqu'en 2024 avec la Maison Jaune, serait dans le viseur de l'Olympiakos. Et si le niveau du championnat grec est moins élevé que celui de la L1, les Rouge et Blanc payent mieux que la plupart des clubs français, ils remportent en moyenne un titre sur deux au niveau national et disputent la Champions League tous les ans. Bref, ils ont de solides arguments pour inviter Girotto à changer d'air cet été, eux qui lorgnent également un autre joueur estampillé L1 en la personne de Rémy Cabella ou de Ryad Boudebouz...

Mercato | L’Olympiakos reste attentif à la situation d’Andrei Girotto du FC Nantes. #FCNantes #Olympiakos — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) March 30, 2022

Pour résumer Le défenseur brésilien du FC Nantes Andrei Girotto serait dans le viseur de l'Olympiakos pour la saison prochaine. Les champions de Grèce possèdent de solides arguments à faire valoir, comme des finances florissantes ou une participation régulière à la Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur