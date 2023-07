FC Nantes - Mercato : Aristouy attend une recrue qui va tout changer dans son onze

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes ne perd plus. Secoués par Laval au début de l’été (0-3), les Canaris se sont depuis imposés contre le SCO d’Angers (1-0) et ont fait un match nul honorable hier contre Hull City (1-1). cette actualité ne doit pas masquer un mercato assez pauvre même si le latéral droit Ronaël Pierre- Gabriel (libre) et le milieu Lamine Diack (Ankaragücü) sont attendus demain pour passer leur visite médicale à la Jonelière.

Aristouy attend un créatif d'exception

Ensuite, L’Équipe affirme que Pierre Aristouy attend encore plusieurs renforts, dont au moins un défenseur central et un créatif qui « donnerait un profil un peu différent à nos joueurs offensifs », dixit le coach du FC Nantes hier après la rencontre disputée en Angleterre. Pour l’instant, ce dernier a notamment perdu Ludovic Blas (Rennes, 15 M€), Andy Delort (Umm Salal, QAT, 2,5 M€) et Andrei Girotto (Al-Taawoun, ARS, 4 M€).

JOUR DE GLOIRE



Voici la une du journal L'Équipe du dimanche 30 juillet 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/KHLhnY1U1n — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2023

