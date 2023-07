FC Nantes - Mercato : Aristouy cible un ancien du LOSC à gauche

La lourde défaite encaissée samedi en amical devant le Stade Lavallois (0-3) a peut-être accéléré le mercato du FC Nantes. Selon L’Équipe, Baptiste Drouet a regardé le Troyen Rominigue Kouamé (26 ans) au poste d’arrière gauche sans aller pour l’instant plus loin dans ses démarches. Cette piste en Ligue 2 est confirmée par Florian Plettenberg.

« Nantes est très intéressé et s'est renseigné sur lui ces derniers jours, a tweeté le journaliste de Sky Sports. Le joueur de 26 ans est ouvert pour quitter Troyes car il a beaucoup d'options pour lui en Ligue 1. Valorisation : Environ 4-6 millions d’euros. » Kouamé, sous contrat à l’ESTAC jusqu’au 30 juin 2024, compte un but et une passe décisive en 32 matches cette saison. Il a effectué la majeure partie de sa carrière sous le maillot du LOSC avant de rejoindre le club aubois en juillet 2021.

