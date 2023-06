FC Nantes - Mercato : Aristouy impose une condition aux Kita pour continuer

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy n'aura gagné qu'un seul de ses quatre matches sur le banc du FC Nantes. Mais c'était celui qu'il fallait absolument remporter, à la Beaujoire face au SCO (1-0), lors de la dernière journée. Bombardé à la tête des Canaris le 9 mai après le renvoi d'Antoine Kombouaré, l'ancien coach de la réserve a réussi son pari. Et gagné le droit de continuer ? Pourquoi pas. Mais il y aurait plusieurs conditions à remplir, dont une incontournable.

Il veut composer lui-même son staff

Selon le journaliste de France 3 Pays de la Loire Anthony Brulez, Pierre Aristouy tient à composer lui-même son futur staff. Si la direction est d'accord avec ça, alors il se voit bien continuer. Mais le journaliste de Hit West Simon Reungoat rappelle qu'il existe une autre condition, fixée par le technicien lui-même : que Waldemar et Franck Kita ainsi que lui-même soient tous en phase, sur la composition du staff mais également sur les objectifs pour la saison à venir et le mercato. Et celle-ci (de condition) serait beaucoup plus difficile à remplir...

La saison 2022-23 du FC Nantes

Pour résumer Successeur d'Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes début mai, Pierre Aristouy a réussi sa mission, à savoir maintenir les Canaris en Ligue 1. Mais pour continuer à la tête des professionnels, il tient à ce que son staff soit à ses côtés.

Raphaël Nouet

Rédacteur