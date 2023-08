FC Nantes - Mercato : Aristouy inquiet, 4 nouvelles recrues bouclées cette semaine ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La lourde défaite encaissée hier en amical par le FC Nantes contre le FC Lorient (1-3) inquiète les supporters. Si Pierre Atistouy a pris un peu plus de hauteur, il sait aussi que les Canaris ne se sont guère montrés rassurants. « On a fait jeu égal voire dominé Lorient mais tout ce qui s’est passé dans les deux surfaces de réparation est insuffisant de notre côté », a-t-il affirmé dans Ouest France. Pour colmater les brèches, le mercato pourrait aider. Selon France Bleu Loire Océan, deux nouvelles recrues pourraient arriver d’ici à la fin de la semaine en cours : Chidozie Awaziem et Douglas Augusto.

Un milieu créateur et un attaquant aussi espérés

Déjà d'accord avec le Nigérian sur un contrat de 4 ans, le FC Nantes attend désormais le feu vert de Boavista pour officialiser son retour. Au sujet du milieu de terrain Douglas Augusto du PAOK, la direction nantaise pourrait consentir à un effort financier et faire un chèque d'environ 5 millions d'euros. Enfin, nos confrères ajoutent que l'octuple champion de France travaille aussi sur l'arrivée d'un milieu créateur et d'un attaquant qui ne devait pas être l'avant-centre des Young Boys Elia Meschack.

