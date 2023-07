FC Nantes - Mercato : Aristouy rend un bel hommage à Girotto

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters nantais en garderont forcément de bons souvenirs. Après six ans passés au FC Nantes, Andrei Girotto va quitter le club dans les prochains jours pour rejoindre Al Taawoun, en Arabie Saoudite. Le défenseur brésilien (31 ans) va percevoir un salaire quatre à cinq fois plus élevé chez les Saoudiens, une donnée non négligeable qui explique son choix cet été. Interrogé par Ouest-France à la veille du match amical face à Hull City, Pierre Aristouy a regretté cette perte même s'il comprend la décision de son joueur :

"Bien sûr que c’est un coup dur. On sait tous ce qu’il a apporté au club, ça fait un petit moment que je suis au courant et que je discute avec Andrei. J’espérais pouvoir le convaincre, mais il y a d’autres aspects dont il faut tenir compte comme le timing et l’âge. Surtout, il ne faut pas critiquer quand on a autant marqué le club et qu’on a autant été au service du club en six ans."

"Un grand joueur"

Girotto ne portera vraisemblablement plus le maillot jaune et vert, reste à savoir qui viendra le remplacer dans l'effectif. Pour le coach des Canaris, il sera difficile de trouver une recrue aussi performante que le Brésilien, à qui il a rendu un hommage appuyé :

"Sur le plan sportif, c’est évidemment un coup dur. On avait plus ou moins anticipé. Il va falloir pallier son départ, on perd un grand joueur, un homme professionnel et agréable pour le vestiaire. On dit souvent que personne n’est irremplaçable, mais il y a des joueurs plus importants que d’autres. On va tâcher de trouver le profil pour pallier ce départ. Je ne peux pas avoir l’assurance totale que sur le plan sportif on trouve aussi bien voire mieux que lui."

