FC Nantes - Mercato : Aristouy victime d’un coup bas des Kita avec Gourvennec ?

Tino Kadewere et Bénie Traoré. À peine arrivé sur me banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec peut déjà compter sur ces deux recrues en ayant à peine levé le petit doigt. Cela ne préjuge pas de la suite, mais l’ancien coach du LOSC est le premier entraîneur de l’ère Kita (entamée en 2007) à être servi aussi vite en recrues.

Gourvennec déjà mieux servi qu'Aristouy

Deux arrivées en prêt avec option d’achat qui ont, de plus, été validées par l’ancien meneur de jeu des Canaris. Comme le fait remarquer L’Équipe, c’est déjà une de plus que pour son prédécesseur Pierre Aristouy, qui avait accepté les arrivants de l’été, Douglas Augusto excepté, en tordant plus ou moins le nez...

