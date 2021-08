FC Nantes - Mercato : Augustin hante encore Leeds et Bielsa

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Sans surprise, Jean-Kévin Augustin n'était pas dans le groupe nantais pour le déplacement à Monaco (1-1) vendredi soir. L'attaquant a été laissé à la disposition de la réserve depuis le début de la préparation par Antoine Kombouaré, qui ne compte de toute façon par sur lui depuis son arrivée au printemps. L'ancien Parisien est invité à se trouver un nouveau club. Une certitude : il ne retournera pas à Leeds.

La formation dirigée par Marcelo Bielsa galère en effet à recruter le jeune milieu de terrain d'Huddersfield Lewis O'Brien. Elle a proposé une faible indemnité plus des joueurs en échange de ce dernier. Le rapport avec Augustin ? Leeds a été condamné à verser 21 M€ d'indemnité au RB Leipzig pour le transfert de l'attaquant. Pour rappel, le club allemand avait prêté JKA à son homologue anglais en janvier 2020 avec une option d'achat automatique en cas de montée. Il y a bien eu montée mais Leeds a estimé qu'Augustin et ses trois matches n'y avaient pas contribué. La FIFA a estimé le contraire. Voilà Leeds dans le dur financièrement à cause d'un joueur qu'il a très peu fait jouer. Au moins, on n'oublie pas le nom d'Augustin du côté d'Elland Road…

It seems Leeds are trying to include players + cash for Lewis O'Brien because the club have been ordered to pay RB Leipzig £18 million for the transfer of Jean-Kevin Augustin by FIFA.



Leeds are denying they should pay it, but it is affecting their potential transfer budget.