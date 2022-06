FC Nantes - Mercato : Augustin justifie son choix Bâle

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En fin de contrat cet été avec le FC Nantes où il aura passé deux ans, Jean-Kévin Augustin a officiellement rejoint ce samedi Bâle où il s'est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025.

"J'ai eu un très bon feeling"

Sur le site officiel de son nouveau club, l'attaquant français de 25 ans a justifié son choix de quitter le FCN pour rejoindre le vice-champion de Suisse. "J'ai eu beaucoup de bons échanges avec le club et surtout avec l'entraîneur-chef. Alex Frei m'a expliqué comment il voulait travailler avec moi et m'a donné un plan. J'ai eu un très bon feeling, aussi grâce aux discussions avec lui. C'était un grand attaquant et j'ai hâte de travailler avec lui et d'apprendre de lui."

✍🏼 | 𝗝𝗞𝗔 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗔̂𝗟𝗢𝗜𝗦 ! 🇫🇷



Le FC Bâle est heureux d’enregistrer l’arrivée de Jean-Kévin Augustin pour les trois prochaines saisons. L’attaquant français arrive libre en provenance de @FCNantes.



Bienvenue, @33_augustin !#SaliJeanKévin | #MirSinBasel pic.twitter.com/aTf1rOCK9Q — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) June 18, 2022

Pour résumer En fin de contrat cet été avec le FC Nantes, Jean-Kévin Augustin a officiellement rejoint ce samedi Bâle. Sur le site officiel de son nouveau club, l'attaquant français a justifié son choix de quitter le FCN pour rejoindre le vice-champion de Suisse.

