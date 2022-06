FC Nantes - Mercato : Augustin retrouve un club (officiel) !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Après la France, l’Allemagne et l’Angleterre, Jean-Kévin Augustin va connaître la Suisse. En fin de contrat avec le FC Nantes, l’attaquant formé au PSG n’a pas prolongé chez les canaris et a trouvé un accord avec le FC Bâle. Le quart-de-finaliste de Conference League a annoncé en vidéo l’arrivée du Français sur ses réseaux sociaux.

Arrivé en octobre 2020, déjà libre de tout contrat après un passage à Leipzig, Augustin ne laissera pas un grand souvenir à la Beaujoire. En deux saisons avec les canaris le buteur ancien international Espoir n’aura disputé que 11 matches et n’a jamais marqué.

✍🏼 | 𝗝𝗞𝗔 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗔̂𝗟𝗢𝗜𝗦 ! 🇫🇷



Le FC Bâle est heureux d’enregistrer l’arrivée de Jean-Kévin Augustin pour les trois prochaines saisons. L’attaquant français arrive libre en provenance de @FCNantes.



Bienvenue, @33_augustin !#SaliJeanKévin | #MirSinBasel pic.twitter.com/aTf1rOCK9Q — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) June 18, 2022

Pour résumer Jean-Kévin Augustin a trouvé un point de chute à l’étranger. Il quitte officiellement le FC Nantes et a été annoncé en vidéo par son nouveau club : le FC Bâle. Jean-Kévin Augustin quitte le club libre après deux saisons sans marquer le moindre but.

Yann Noailles

Rédacteur