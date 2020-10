FC Nantes – Mercato : Augustin va bien signer chez les Canaris !

Jean-Kévin Augustin au FC Nantes, ça se débloque ! Un mic-mac juridique entre ses deux « clubs » (Leipzig, Leeds) pouvait faire capoter le deal selon 20 Minutes Nantes mais l'ex-international Espoirs, passé par le PSG et l'AS Monaco, devrait bel et bien être libre et signer chez les Canaris. C'est en tout cas ce qu'annonce Ouest-France. « Augustin à Nantes pour deux saisons. Les derniers doutes sont levés », annonce en effet le quotidien sur Twitter.

#mercato.#FCNantes Augustin à Nantes pour deux saisons. Les derniers doutes sont levés. @FCNantes — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) October 5, 2020