FC Nantes - Mercato : Bammou connaît son nouveau club ! (officiel)

Le Stade Malherbe Caen a annoncé ce jeudi le départ de Yacine Bammou. Annoncé proche du FC Sochaux-Montbélliard, l'attaquant marocain, passé au FC Nantes de 2014 à 2018, s'est finalement engagé en faveur du club turc d'Ümraniyespor.

"Fin de l’aventure au Stade Malherbe Caen pour Yacine Bammou. Arrivé en Normandie en 2018, l’attaquant passé par le FC Nantes va rejoindre la Turquie et le club stambouliote d’Ümraniyespor. Une deuxième expérience turque pour Yacine Bammou qui avait connu un prêt d’une saison à Alanyaspor en 2019/2020 où il avait inscrit six buts en 25 matchs. Au total, l’attaquant marocain aura évolué à 40 reprises sous les couleurs du Stade Malherbe avec qui il aura inscrit 10 buts et délivré une passe décisive", peut-on lire sur le communiqué du club normand.