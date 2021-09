FC Nantes - Mercato : Bayat a ramené un vrai chat noir au FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Anthony Limbombé chat noir du FC Nantes ? Comme le souligne très justement le Twittos @Blasinh0, la recrue arrivée en provenance de Bruges pour 8 millions d’euros ne porte pas chance aux Canaris.

Depuis Août 2018 et son départ de Belgique, l’ancien club d’Anthony Limbombé, le Club Bruges, se porte bien. 4 participations à la Ligue des Champions et 2 titres de Champion de Belgique. Du côté des Canaris, l’attaquant belge semble néanmoins jouer les chats noirs puisque le FC Nantes a fini consécutivement 12e, 13e et 18e de Ligue 1. Un constat peu flatteur pour la recrue la plus chère de l’histoire du FC Nantes qui n’a participé qu’à 38 rencontres en 3 saisons pour 4 buts.

