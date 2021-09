FC Nantes - Mercato : Bayat, Favard… les incroyables révélations sur le dossier Kolo-Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Courtisé depuis des mois par l'Eintracht Francfort, ciblé par Watford, Randal Kolo-Muani est finalement resté au FC Nantes. Pourquoi ? Officiellement parce que la Maison Jaune n'a pas reçu d'offre satisfaisante. Officieusement parce que de nombreux intermédiaires se sont greffés sur ce dossier, notamment un certain Gilles Pavard, pourtant embrouillés avec les Kita mais qui a tenté un rapprochement manqué. Le journaliste Romain Molina a fait le point sur ce dossier invraisemblable.

« Kolo-Muani, c’est l’un des dossiers les plus gaguesques, les plus clownesques de l’été. Mogi Bayat ramène une offre de Watford de 10 M€. Mais il y a eu des problèmes entre les nombreux agents du joueur - qui travaillent tous pour la même boîte - et la direction du FC Nantes. Du coup, à qui ils ont donné un mandat pour conclure le deal ? Gilles Favard ! Mais pourquoi tu prends un type qui ne s’entend pas avec la direction du FC Nantes pour parler avec les dirigeants du FC Nantes alors que tu représentes un joueur du FC Nantes ? Ça n’a aucun sens ! Surtout qu’on est sur de l’exercice illégal d’agent puisqu’il a un casier judiciaire ! Et puis il y avait le frère de Kolo Muani, plus d’autres agents qui ne le connaissent pas du tout !»

ANALYSE / Les coulisses du mercato d'été 2021 : les cas Onana, Kolo Muani, OL, Vasilyev, Favard..https://t.co/YvkRWuXpeb



Avec mandats, grand n'importe quoi, coups dans le dos et d'autres exemples (Ferhat, Fulgini...)



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) September 6, 2021