FC Nantes - Mercato : Bayat propose un immense flop des Girondins, Kombouaré l’envoie bouler !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les supporters du FC Nantes ne sont plus surpris de l’information : Mogi Bayat agit comme un vrai directeur sportif au club. Et, cela, depuis des années. La surprise pourrait néanmoins venir de la dernière piste creusée par le sulfureux homme d’affaires : Isaac Kiese Thelin (29 ans).

Passé par les Girondins de Bordeaux entre 2015 et 2017, où il n’a jamais vraiment confirmé les espoirs placés en lui, l’attaquant suédois a aujourd’hui pris de la bouteille et est redevenu un buteur plus prolifique du côté d’Anderlecht. Cela n’a pas empêché Antoine Kombouaré de mettre un stop à la piste proposée par Bayat.

« Mogi Bayat a tenté de placer Isaac Kiese Thelin au FC Nantes pour compenser le départ d'un des trois 9 du club. AK n'en veut pas, a fait savoir l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. C’était la catastrophe à Bordeaux, Anderlecht et Leverkusen. Mieux depuis 2 ans : 14 buts en 25 matchs avec Malmo l'année d'avant. Mais je pense qu'il n'est pas meilleur que Coulibaly. »

Mogi Bayat a tenté de placer Isaac Kiese Thelin au #FCNantes pour compenser le départ d'un des trois 9 du club. AK n'en veut pas. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 21, 2021