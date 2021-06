FC Nantes - Mercato : Bayat réserve au club un affront historique pour la reprise

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les supporters du FC Nantes trépignent d’impatience. Mercredi, les Canaris reprendront le chemin de l’entraînement plusieurs semaines après avoir assuré leur maintien en Ligue 1 en barrages contre le Toulouse FC (2-1, 0-1). L’occasion sera belle de voir quelques nouveaux visages sous les ordres d’Antoine Kombouaré.

Le compte Formation Nantaise, très bien informé sur les jeunes Canaris, fait un état des lieux des forces en présence. Et assure que seulement 3 joueurs sur 23 qui reprendront avec le groupe pro sont formés au FC Nantes : Abdoulaye Touré, Quentin Merlin et Randal Kolo-Muani. Il s’agit du plus faible totale depuis la remontée en Ligue 1...

Autre précision qui ne devrait pas faire très plaisir aux supporters du FC Nantes : il y aura plus de joueurs placés par Mogi Bayat (7) que d'éléments issus du centre de formation (3) ! Ce couac aura au moins le mérite d'offrir au Collectif Nantais un argument de plus pour faire avancer son projet de reprise du club...

