FC Nantes - Mercato : Blas ciblé par 2 clubs anglais très ambitieux

Après sa première partie de saison exceptionnelle, Ludovic Blas a reçu plusieurs propositions de l'étranger cet hiver, notamment de Watford, chez qui Mogi Bayat a ses entrées, et de l'Allemagne. Mais le milieu offensif, qui en est à 32 matches, 12 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, avait décidé de ne pas bouger en janvier. En revanche, il sera bien difficile pour Waldemar Kita de le convaincre de rester cet été, même si l'ancien Guingampais est sous contrat avec la Maison Jaune jusqu'en 2024.

Surtout que, selon Calcio Mercato, deux clubs anglais seraient intéressés et pas des moindres. Il s'agirait de Newcastle et West Ham. On le sait, les Magpies, désormais propriétés d'un fonds d'investissement saoudien, sont richissimes et devraient recruter à tour de bras durant l'intersaison. Leur projet est l'un des plus ambitieux de la Premier League pour les années à venir. Quant aux Hammers, ils ont enfin trouvé la stabilité avec David Moyes sur le banc. Actuellement 7es de Premier League, ils pourraient jouer l'Europe la saison prochaine. Ils comptent plusieurs Français dans leurs rangs (Aréola, Zouma, Diop) et sont situés à Londres, destination toujours attrayante pour les joueurs hexagonaux. Le FC Nantes réclamerait 20 M€ pour Ludovic Blas...

Raphaël Nouet

Rédacteur