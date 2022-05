FC Nantes - Mercato : Blas en dit plus sur son avenir et avoue avoir un faible pour... Domenech !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Auteur de la plus belle saison de sa carrière avec 15 buts et 5 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, Ludovic Blas va quitter le FC Nantes cet été. Il lui reste certes deux ans de contrat mais, déjà cet hiver, des clubs plus huppés s'étaient intéressés à lui. S'il avait décidé à l'époque de terminer la saison avec les Canaris - et bien lui en a pris ! -, c'était reculer pour mieux sauter. Il va s'en aller et, a priori, il sait clairement où : « J’ai de l’ambition et je sais où je veux aller », a-t-il déclaré au site Goal.

Par ailleurs, lors de l'entretien vidéo accordé à ce même média, le milieu offensif a expliqué qu'il appréciait beaucoup... Raymond Domenech ! L'éphémère entraîneur du FCN en 2020-21 l'a impressionné via les conseils qu'il dispensait à chaque jouer après analyse vidéo minutieuse de ses adversaires. Un fan de Domenech, c'est assez rare pour être signalé !

FC Nantes : Ludovic Blas « J’ai de l’ambition et je sais où je veux aller » / #FCNantes #FCN https://t.co/JubICf3bco — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) May 26, 2022

Pour résumer Malgré un contrat courant jusqu'en 2024, Ludovic Blas devrait quitter le FC Nantes cet été. Il a visiblement les idées claires concernant son point de chute et ses ambitions. Par ailleurs, il reconnaît avoir été impressionné par Raymond Domenech.

Raphaël Nouet

Rédacteur