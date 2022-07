FC Nantes - Mercato : Blas et Simon partis pour rester ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La cause semblait entendue : après avoir eu des contacts avancés cet hiver mais pris la décision de terminer la saison à Nantes, Ludovic Blas allait quitter la Maison Jaune cet été. Courtisé par Newcastle, West Ham ou encore le FC Séville, le milieu offensif sous contrat jusqu'en 2024 bénéficiait d'ailleurs d'un bon de sortie. Idem pour Moses Simon, qui lui était dans le viseur de l'OGC Nice.

Mais, surprise, le vent est en train de tourner pour les deux joueurs ! Selon l'insider Emmanuel Merceron : "La tendance des départs de Lafont, Blas et Simon qui s'inverse, c'est absolument inespéré et la meilleure nouvelle de ce mercato. Au final, t'as peut être juste besoin de 2 ou 3 joueurs en plus et basta". Les deux ou trois joueurs en plus correspondant aux attaquants réclamés par Antoine Kombouaré après la victoire sur Caen (2-0) hier soir. Et voilà comment on passe d'un chantier conséquent pour les Canaris à la possibilité d'avoir un effectif au complet pour la reprise du championnat dans trois semaines ! Les bienfaits de la Coupe d'Europe ?