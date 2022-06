FC Nantes - Mercato : Blas peut compter sur un soutien de poids à Newcastle

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le marché des transferts est certes ouvert depuis hier mais Ludovic Blas n'est pas certain de connaître sa nouvelle destination tout de suite. En effet, les clubs anglais ont la fâcheuse habitude de prendre leur temps, ne s'activant que durant les dernières semaines du marché. Et comme ses principales pistes (avec l'OL) conduisent de l'autre côté de la Manche, notamment à West Ham et Newcastle, le Canari va devoir se montrer patient.

Mais ce qui est sûr, c'est que Blas peut compte sur un proche pour lui faire de la pub chez les Magpies. En effet, Allan Saint-Maximin, ailier adoré des supporters du NUFC, a expliqué à Goal : "J'adorerais que certains de mes amis rejoignent le club. Je pense par exemple à Ludovic Blas. J'aime la personne et ce qu'il a fait à Nantes. Il a marqué beaucoup de buts". Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien Guingampais devrait quitter la Maison Jaune cet été. D'après L'Equipe, les Canaris accepteront une offre de 20 M€ pour le laisser filer.

