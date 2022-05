FC Nantes - Mercato : Blas seulement un second choix pour Newcastle derrière un Lyonnais ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après avoir repoussé l'idée d'un départ l'hiver dernier, malgré des offres importantes, et permis au FC Nantes de dépoussiérer sa vitrine à trophées tout en retrouvant l'Europe, Ludovic Blas devrait quitter les Canaris cet été. Le milieu offensif de 24 ans a franchi un cap et après trois saisons au sein de la Maison Jaune, il est prêt à prendre son envol pour l'étranger.

Comme en janvier, ses principales pistes mènent en Angleterre, notamment du côté de Newcastle. Mais le nouveau riche de Premier League, désormais soutenu par un fonds saoudien, n'en ferait pas une priorité. Ludovic Blas seraient en effet devancé par le Lyonnais Lucas Paqueta pour le poste de meneur de jeu. Et le Brésilien possède un solide soutien chez les Magpies en la personne de son compatriote et ancien coéquipier Bruno Guimaraes. Cependant, Paqueta a assuré hier sur les réseaux sociaux qu'il se voyait rester à Lyon, où il se sent bien. Ce qui laisse une chance à Blas...

Hearing that if Paqueta deal is pulled Newcastle will move for Ludovic Blas for CAM position #NUFC — EverythingNUFC (@Nufc2Everything) May 27, 2022

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2024, Ludovic Blas devrait tout de même quitter le FC Nantes cet été, après sa saison 2021-22 très réussie. Mais Newcastle ne le suivrait qu'en cas d'échec d'une piste prioritaire qui mène du côté de Lyon...

Raphaël Nouet

Rédacteur