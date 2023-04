FC Nantes - Mercato : Blas vend enfin la mèche sur son départ avorté au LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ludovic Blas avait des choses à dire hier. Au micro de Téléfoot, le milieu offensif du FC Nantes est notamment revenu sur son été mouvementé. En partance pour le LOSC, le joueur de 25 ans avait finalement été retenu et convaincu de rester par Antoine Kombouaré.

Blas n’a pas compris sa situation

« Ce n'est pas l'envie de départ que j'ai mis du temps à digérer, c'est la situation. Quand tu me dis les choses, moi, je te suis et quand tu me dis, je vais te donner. C'est moi-même qui suis allé voir le coach pour lui dire que j'étais là à 100% », a déclaré Blas. Selon Téléfoot, aucune négociation n'est en cours pour que Blas prolonge au FC Nantes alors que son contrat se termine en juin 2024. D’après L’Équipe, la tendance est plutôt à un départ dès le mercato estival.