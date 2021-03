FC Nantes - Mercato : Kolo Muani a pris une décision forte pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

On ne parle plus que de Randal Kolo Muani. Auteur de la meilleure prestation de sa carrière dimanche face au PSG, face à qui il a marqué et distillé une passe décisive (2-1), l’attaquant du FC Nantes occupe le devant de la scène médiatique depuis cette victoire retentissante.

La hype Kolo Muani est telle que même L’Équipe du Soir lui a consacré quelques minutes pas plus tard qu’hier. Et ces minutes ont été instructives puisqu’on y évoquait l’avenir de l’attaquant du FC Nantes. Olivier Ménard a ainsi confirmé que les négociations autour d’une prolongation (fin de contrat en juin 2022) étaient au point mort puisque Waldemar Kita avait refusé de les finaliser.

Kolo Muani attend la fin de saison pour son futur

Bernard Lions a renchérit en évoquant une valeur autour de 5 millions d’euros pour un éventuel départ cet été en cas de relégation du FC Nantes en Ligue 2. « Il attend la fin de la saison pour se positionner, a glissé le journaliste de L’Équipe. Ça ne veut pas dire qu’il ne prolongera pas, mais il a 21 ans et a toutes les cartes en main. »